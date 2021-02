Pennetta: richiesta di screening all’interno delle scuole

L'avvocato Angela Pennetta, presidente del Comitato Civico L'Arcobaleno dice di aver ricevuto tante sollecitazioni dal personale delle scuole affinché vengano organizzati gli screening all’interno degli istituti. “Sia il personale Ata che gli insegnanti sono allarmati e preoccupati per il numero crescente di positivi che ovviamente determinano un aumento di positivi nelle famiglie degli studenti e del personale scolastico. Si chiedono come mai a San Salvo e Fossacesia sono stati fatti all’interno delle scuole e a Vasto no? I responsabili COVID delle scuole sono preoccupatissimi perché se è vero che tutti possono recarsi oggi e domani a fare i tamponi nelle sedi preposte come fanno loro a sapere se gli alunni iscritti nelle rispettive scuole hanno o meno fatto i tamponi? I contatti all’interno delle scuole sono prolungati e ravvicinati non vorrei che si intervenga dopo che accade l’irreparabile. Cerchiamo di anticipare il rischio. Questa notte è deceduta a Campobasso in terapia intensiva la collaboratrice scolastica di Palena Sig. Rita Giorgetta e questo ha buttato nello sconforto la scuola molisana e quella abruzzese. Esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia. Ciò sia da monito.”