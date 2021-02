Da sabato prende il via lo screening di massa a Vasto

Da sabato 6 febbraio inizia lo screening di massa con i tamponi rapidi per evidenziare eventuali positività da Sars Cov-2.

Le operazioni si svolgeranno il 6-7-13 e 14 febbraio dalle ore 08:30 alle ore 19:30 nelle sedi: PalaBCC, Auditorium San Paolo, Auditorium Istituto San Francesco e Palestra dell’Oratorio Salesiano. Sarà una grande occasione di monitoraggio, una modalità per interrompere la catena dei contagi.

Si ricorda che lo screening è gratuito e non è necessaria la prenotazione. Si tratta di un tampone nasofaringeo del tipo “rapido”, in grado cioè di dare un risultato in poco tempo, gli esiti saranno inviati tramite sms.

Lo screening è aperto a tutte le cittadine e i cittadini residenti o domiciliati, di età superiore ai 6 anni; i minori devono essere accompagnati da un genitore.

E’ necessario presentarsi muniti di: Carta d'Identità, Tessera Sanitaria e Modulo compilato scaricabile dal sito www.comune.vasto.ch.it.

Non può partecipare: Chi ha sintomi che indichino una infezione Covid- 19, chi è attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo, chi è risultato positivo negli ultimi tre mesi, chi ha già prenotato l'esecuzione di un tampone molecolare; i minori di 6 anni, chi è ricoverato in una struttura sanitaria, Operatori sanitari che sono sottoposti a screening della ASL.

Continua anche il Drive through dei Carabinieri delle forze dell'ordine, in via don Lorenzo Milani all'altezza del Palazzetto dello Sport.

Il Sindaco, Francesco Menna, ringrazia i tanti volontari, sia sanitari che non sanitari, la protezione civile, i dipendenti comunali e le forze dell'ordine che in queste ore si stanno attivando con grande impegno a favore di un'azione di monitoraggio di controllo della città e del Covid che sarà per tutti molto utile.