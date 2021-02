Anche alla Spataro la giornata dei “Calzini Spaiati”

Il 5 febbraio è la Giornata dei “Calzini Spaiati”, un’iniziativa per sensibilizzare le scuole sul tema della diversità, una tematica universale e inclusiva. Anche nella scuola primaria “G. Spataro” Ic1 di Vasto, le classi terza C e terza E hanno voluto partecipare a questa iniziativa. I docenti hanno invitato i bambini a indossare oggi dei calzini spaiati, per parlare insieme, con attività didattiche mirate fatte anche di colore e divertimento, della metafora della diversità. I calzini diversi sono come le persone diverse, e se i calzini hanno lunghezze, dimensioni e colori diversi sono sempre e comunque calzini!

I bambini, molto divertiti nell’indossare calzini spaiati, hanno riflettuto sul significato di diversità, di rispetto reciproco, di solidarietà, dell’accettazione dell’altro e sul fatto che nessuno deve sentirsi solo. C’è stato uno sguardo “diverso e colorato” alla diversità!