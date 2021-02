Un Nobel per i sorrisi donati

Quanto è importante un sorriso, lo sanno bene i malati piccoli e grandi che sono allietati dai volontari clown in tutto il mondo. Quell’atmosfera di allegria colorata consente di respirare in modo diverso nei corridoi delle corsie ospedaliere. Il fondatore della clownterapia, Hunter Doherty, meglio conosciuto come Patch Adams, è candidato al Premio Nobel per la Pace di quest’anno. Una notizia bellissima per i tantissimi clown che seguendo il suo esempio hanno diffuso la terapia del sorriso ovunque, verso la rivoluzione più appassionante per l’umanità: quella dell’amore.

Medico, attivista e scrittore famoso in tutto il mondo, un uomo gigante, alto più di due metri, di 73 anni, con i capelli lunghi, metà argentati e metà blu brillante, un blu come quello dei suoi occhi, con profondità come il mare, che riflettono il suo spirito instancabile, il suo grande spirito di bambino. E’ stato reso celebre da Hollywood grazie al film interpretato da uno straordinario Robin Williams. All’ingresso del “Gesundheit! Institute”, l’ospedale alternativo da lui fondato nel 1972, si può leggere una celebre frase che recita: «per noi guarire non è solo prescrivere medicine e terapie ma lavorare insieme condividendo tutto in uno spirito di gioia e cooperazione. La salute si basa sulla felicità – dall’abbracciarsi e fare il pagliaccio al trovare la gioia nella famiglia e negli amici, la soddisfazione nel lavoro e l’estasi nella natura delle arti» Dice Patch Adams che “l’amore, il divertimento, il sorriso aiutano a guarire”, per questo motivo ha deciso di fondare su questi valori il suo ospedale, perché le persone sappiano riconoscere il potere terapeutico dell’amore e rimetterlo al centro delle proprie esistenze.

Complimenti Patch per la meritata nomina al Premio Nobel per la Pace 2021 e un grazie di cuore da parte di tutti i clown del mondo per aver promosso nel mondo la forza curativa dell’amore e del sorriso.

«Io ai miei pazienti dico sempre: siate felici. Prendetelo come impegno, come dovere. Decidete di esserlo e fatelo. Non iniziate a fare cose per raggiungere la felicità, ma siate felici e basta, ogni giorno. In molti la felicità la ricercano, ma ce la si deve imporre». Grazie Patch