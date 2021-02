Il 'tour de force' continua: la Vastese attende il Tolentino

Altri impegni ravvicinati per la Vastese per un vero e proprio 'tour de force' che continua per la squadra biancorossa.

Mercoledì pomeriggio, all'Aragona, per il turno infrasettimanale della 15^ giornata di andata in Serie D girone F, l'undici di mister Fulvio D'Adderio se la vedrà con il Tolentino, a caccia del quinto risultato utile consecutivo nell'intento di risalire la china in classifica generale.

Dopo il buon pari di domenica sul campo di Genzano di Roma contro il CynthiAlbalonga (1-1 con rete, la sua quarta stagionale, realizzata da Leandro Martinez), proveranno ad allungare ulteriormente la scia di risultati positivi Di Filippo e compagni.

La gara, dalle ore 14,30, come sempre a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Vastese Calcio.

“Giocare ogni tre giorni non è facile – dice in merito l'allenatore biancorosso – ma i ragazzi stanno dando tutto pur di migliorare l’attuale posizione di classifica".