Proposta del Consorzio Vivere Vasto Marina per il Ponte di Via Donizetti

Il Consorzio Vivere Vasto Marina informa che in questi giorni c’è la proposta del gruppo ChiAma Vasto che prende in esame la riqualificazione del ponte di Via Donizetti. Per questo motivo il Consorzio rende pubblica l’iniziativa presentata il 27 febbraio 2020, e nei giorni scorsi confermata dal Comune.

Nella richiesta (corredata di elaborati tecnici e computo metrico) in cambio di un intervento del Comune, dove si chiedeva di ripristinare intonaco e inibire la pubblica affissione di manifesti, il Consorzio si è impegnato assieme al Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna per mettere a proprie spese le foto degli angoli più suggestivi di Vasto , già selezionate attraverso il contest “Vasto mi Piace”.