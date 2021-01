Screening Covid, Schael si appella alla popolazione per la partecipazione

Thomas Schael, direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, lancia un appello per sottolineare con più forza la necessità di un test a vastissimo raggio per interrompere la catena dei contagi in vista dello screening di massa che sabato e domenica interesserà i Comuni di Fossacesia, Francavilla, Lanciano, Ortona e San Giovanni Teatino (il prossimo fine settimana screening a Vasto).

''Se risponde al vero la notizia secondo cui sarebbe sottostimato il numero dei contagi nel nostro paese - sottolinea il manager -, abbiamo un motivo in più per sensibilizzare la popolazione a partecipare allo screening di massa che in questo fine settimana coinvolgerà 5 Comuni della provincia di Chieti".