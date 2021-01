Al Festival della Scienza la 2D del 'Mattioli' propone: “Nel mezzo del cammin di nostra DAD”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nell’ambito del Festival della Scienza i ragazzi del 2D LS del Polo Liceale Mattioli hanno decidono di affrontare il caos della didattica a distanza con umorismo, proponendo, anche in occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, una parodia della divina commedia, intitolata “Nel mezzo del cammin di nostra DAD”. Nel video il grande autore non si trova in una selva oscura ma nei corridoi della scuola, completamente vuoti, perché i ragazzi stanno seguendo le lezioni da casa. Dante comprende che la pandemia ha costretto tutti gli studenti a un vero e proprio inferno.