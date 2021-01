Il successo di Valeria Caserta a MasterChef

“È d’uopo, dopo aver saputo della presenza di una ragazza abruzzese a MasterChef, seguirne le gesta”, dice il gruppo facebook l’Abruzzese fuori sede. Sono in moltissimi a seguire il famoso programma che vede tra i protagonisti in cucina Valeria Caserta, nativa di Termoli, ma cresciuta a Vasto. Lei si definisce “Abruzzese”.

Dice l’abruzzese fuori sede: “ Poi la commare mi sembra semplicemente una ragazza tosta, come si suol dire, sta lì per vincere, non per fare la simpatichina oddije passami l’acqua ti prego: ci sta, forza commare.

Io mi chiedo solo una cosa, a questo punto, una cosa che Valeria dice spesso, ammetto che non sapevo fosse un gergo vastese... Voglio dire, voglio chiedere: ma veramente a Vasto si usa dire “MATREEEEEEE” come esclamazione? “

Risponde simpaticamente Francesco del Viscio: “A Vasto si usa dire “Matreeeee”, ma non perché è dialetto ma per chi si ricorda il mitico Jean Claude di “Mai dire gol”