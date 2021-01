Progetto Giovani, corsi di inglese e scrittura giornalistica al via

Al Progetto Giovani di Vasto sono iniziati i corsi gratuiti di "lingua Inglese" e di "scrittura giornalistica", quest'ultimo, dice Fabio Neri ”organizzato una seconda volta per la forte richiesta pervenuta dopo l'inizio della collaborazione con il Polo liceale Pantini-Pudente, a cui va un nostro personale ringraziamento per aver pensato ai nostri corsi come ore utili per il progetto scuola-lavoro.

Più di 40 ragazzi per ogni corso hanno partecipato a questo primo appuntamento. Un grazie all'assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Vasto e all'assessore Paola Cianci, ai docenti Giuseppe Ritucci e Maura Trivelli. Sono felicissimo per la riuscita di questi progetti, e attendo venerdi 5 Febbraio per l'inizio un altro progetto a cui tengo molto, il corso di "Progettazione del verde e sviluppo sostenibile" con Nunzia Di Tullio come docente, che ha già ricevuto tantissime iscrizioni. Grazie mille a tutti di cuore!”