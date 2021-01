Il messaggio del coach Sandro Di Salvatore Vasto Basket alla città e ai tifosi biancorossi

Sandro Di Salvatore, coach di Vasto Basket scrive un messaggio a Vasto e a tutti i tifosi della squadra biancorossa.

“E’ un anno che giochiamo la partita più difficile, contro un avversario invisibile, un avversario che fermato il mondo, che semina terrore ansi. Viviamo ogni giorno con la speranza di tornare “normali” perché oggi non lo siamo affatto. Ci mancano le cose semplici che prima erano normali, come una stretta di mano, un abbraccio, una cena tra amici. Saranno proprio le cose “normali” che apprezzeremo di più quando tutto questo sarà finito, perché nella vita non c’è mai nulla di così scontato, nemmeno un semplice abbraccio o una stretta di mano! Spero di rivedere molto presto il PalaBCC di Vasto stracolmo di gente colorata di bianco e di rosso, perché è questa la normalità che manca!”