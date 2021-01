Furti nonostante il coprifuoco: "La politica faccia quadrato sul tema sicurezza"

Gli ultimi episodi di furti d'auto in particolare, notturni e soprattutto nelle ore del 'coprifuoco', sono al centro di un intervento dell'avvocato Angela Pennetta, responsabile del Comitato civico L'Arcobaleno.

"Molti cittadini si stanno rivolgendo al comitato civico per segnalare i numerosi furti subiti. Questa mattina una signora disperata mi ha chiamato comunicandomi che ha subito il furto della macchina di appena sei mesi di vita. Il fatto è avvenuto in via del Porto dove sono stati registrati già diversi furti di auto ed in abitazioni nonostante la presenza di telecamere private che hanno immortalato i fatti prontamente comunicati alle forze dell’ordine.

La situazione è diventata insostenibile. Ogni giorno a Vasto si verifica un furto di auto e furti in abitazione nonostante la zona arancione. I cittadini si chiedono come siano possibili queste incursioni di malviventi nella nostra città a dispetto del parziale lookdown. Noi dobbiamo stare in casa e i furfanti girano di notte impunemente.

Credo che sia arrivato il momento che la politica tutta faccia quadrato sul tema della sicurezza e richieda a gran voce che vengano potenziate le forze dell’ordine. Non è possibile vivere nella costante paura in una città di quarantamila abitanti. Necessita una forte reazione di tutti".