Precarie condizioni di assistenza per i diabetici

Il Sindaco, Francesco Menna ha scritto al Prefetto della Provincia di Chieti, Armando Forgione, per denunciare le precarie condizioni dei diabetici del Vastese. Il prof. Roberto Boschetti che guida l’Associazione Diabetici del Comprensorio di Vasto ha evidenziato la grande precarietà del servizio di assistenzialità per i circa diecimila pazienti del territorio. L’Unità Operativa di Diabetologia dell’Ospedale di Gissi diretta dal Prof. Ercole D’Ugo dal 1988 ha assicurato accertamenti clinici, screening e tanto altro, attualmente invece l’assistenza diabetologica è ridotta a due ambulatori territoriali: uno a Vasto e l’altro a San Salvo, con solo un medico per ciascuna sede. Con il pensionamento dal primo luglio 2020 del Prof. Ercole D’Ugo e con la successiva assenza della dott.ssa Taraborrelli, che prestava servizio a Gissi, dallo scorso mese di settembre non è dato sapere fino a quando bisognerà aspettare per ricevere consulenze, soprattutto per i pazienti con diabete insulino dipendente o per coloro che hanno necessità di terapia iniettiva. Si riscontra inoltre difficoltà nel reperire strisce per la determinazione della glicemia capillare e quanto altro previsto dalla L. 115/87.

Il Sindaco di Vasto è fiducioso per un positivo intervento del Prefetto.