Addio alla dottoressa Silvana Pietropaolo

Dolore e costernazione per la prematura scomparsa della dottoressa Silvana Pietropaolo, in servizio al Distretto Sanitario di Base di via Michetti di Vasto.

Il ricordo di Miranda Sconosciuto: "Voglio ricordarti cosi cara Silvana. Con la tua disponibilità, forza, tenacia ed il desiderio di farcela. Voglio ricordarti cosi, Silvana, lontana dal dolore della malattia e del travolgente uragano Covid che ha dissolto la speranza verso un domani, rifugio, lontano dalla sofferenza.

Voglio ricordarti cosi, bella, al riparo da ogni sofferenza in un'immagine e ricordo di te, bella.

Condoglianze alla famiglia".