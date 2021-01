Menna e Marcello: previste modifiche ai sensi di marcia di Via Valloncello

L'incidente stradale avvenuto ieri mattina in via Valloncello ha evidenziato ancora una volta la pericolosità di quella zona, dove negli ultimi tempi si sono registrati diversi sinistri, uno dei quali mortale. Una situazione da tempo studiata dalla Polizia locale alla ricerca di una soluzione alternativa e migliorativa per la circolazione stradale e per la sicurezza dei cittadini. Il comandante Giuseppe Del Moro, da tempo al lavoro, dopo diversi sopralluoghi ed una accurata analisi dei luoghi, ha deciso di apportare alcune modifiche sui sensi di marcia provvedendo ad emettere tempestivamente l'ordinanza per la realizzazione dei lavori necessari. L'ufficio servizi del Comune di Vasto, con il proprio personale, ha già installato da qualche giorno la nuova segnaletica verticale e provvederà al completamento dei lavori con l’installazione di stalli e la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale.

“Siamo convinti che la nuova soluzione una volta completata - hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore con delega alla Polizia locale, Luigi Marcello - apporterà un notevole contributo alla riduzione degli incidenti e garantirà maggiore sicurezza nel tratto interessato. Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione vi invitiamo ad un maggior rispetto delle norme del codice della strada e più attenzione alla guida”.