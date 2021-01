Interrotte ricerche dei dispersi sul Velino a causa delle condizioni meteo avverse

Sono state interrotte al momento le ricerche dei quattro dispersi sul Velino, in Valle Majelama, a causa delle condizioni meteo che rendono impossibili ed estremamente pericolosi i soccorsi. La neve, la nebbia e il forte vento, che soffia da nord ovest sta causando accumuli di neve e numerosi e continui smottamenti, che hanno costretto le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico e della Guardia di Finanza a sospendere le ricerche dei quattro escursionisti, partiti ieri a piedi dal rifugio Casale da Monte per una passeggiata a Valle Majelama, non si sa ancora se diretti verso punta Trento o punta Trieste, le due cime del massiccio del Velino.

Finora in azione sono : il Cnsas, elicotteri dell'Aeronautica militare e della Guardia di Finanza e motoslitte dei Vigili del Fuoco. Il coordinamento delle operazioni ha assicurato che appena le condizioni saranno migliori potrà ripartire la ricognizione aerea, anche con l'ausilio di un drone. Alle 18 è prevista una riunione per fare il punto della situazione e programmare le operazioni di domani, quando saranno in campo anche unità cinofile.