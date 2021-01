Dal 30 gennaio esce il libro di Luca Menichelli: “Una Mente Prestigiosa”

Luca Menichelli, appassionato da sempre, di illusionismo e scienza, conosciuto nel territorio con il nome di Mago Awax, ha pubblicato “Una mente prestigiosa”, per la collana Scientia et Litterae, C1V Edizioni. Classe 1972, è cresciuto emulando i suoi miti di riferimento: Silvan e Piero Angela. Si dedica alla prestigiazione sin da bambino e ha consolidato la sua passione da adulto dopo aver conosciuto il mentalista Max Maven che gli ha aperto le porte verso questa bellissima arte di illusionismo mentale. Artista in vari spettacoli teatrali, e autore dello spettacolo di mentalismo “Mind Challenge”, è vicepresidente del CICAP Abruzzo /Molise con il quale dimostra come sia facile utilizzare effetti di illusionismo nelle affermazioni riguardanti il paranormale. È autore di vari articoli di carattere scientifico e di recensioni per la rivista del CICAP Query e per la rivista Magia.

Il libro :“Una Mente Prestigiosa” è un testo unico nel suo genere in Italia, e riesce a coinvolgere l’illusionismo alla psicologia. E’ il 4° Volume della collana Scientia et Litterae, diretta da Marco C. Mastrolorenzi. Nel testo si mette in relazione l’opera dei vari illusionisti con i meccanismi neurologici e psicologici che permettono la loro realizzazione. Attraverso esempi di effetti magici si spiega come l’inganno, legato all’illusionismo, sia qualcosa di innato e comune a tutti. Partendo da una breve storia della magia che mostra come lo sciamanesimo si sia trasformato in prestigiazione, la narrazione va avanti presentando i meccanismi base della percezione, le tecniche psicologiche di misdirection, cold reading e hot reading per focalizzare l'attenzione del lettore sui fondamenti psicologici dell'inganno, perché un bravo prestigiatore è un onesto imbroglione.

Dice Luca che tutti siamo abituati a vedere uno spettacolo di illusionismo, a concentrarsi su quello potrebbe accadere, però molto spesso si sottovaluta quali sono i meccanismi psicologici che rendono possibile una cosa del genere. Il successo dell’illusionismo non dipende solo dalla bravura dell’artista ma anche dalle dinamiche psicologiche che si attivano.

La prefazione è scritta da Alex Rusconi che è un prestigiatore molto famoso a livello nazionale e ha scritto molti libri sulla magia. L’introduzione è scritta dal prof. Aristide Saggino, Professore ordinario di Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria, presso la Scuola di Medicina e Scienze della Salute dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara.

Il libro, dice Luca Menichelli, è diretto a tutti, a chi è curioso di illusionismo e di magia ma anche a chi vuole approfondire tematiche di psicologia.

Per tutti gli appassionati, un evento imperdibile è sabato 30 gennaio alle 18,30 . Luca Menichelli ha organizzato un evento on line per presentare il libro che ci farà entrare nella...mente prestigiosa. Diretta sul canale Youtube Gruppo C1V. Sarà condiviso il link anche nelle pagine Facebook -> Gruppo C1V e Scientia et Litte.