Come si fa una raccolta fondi?

Si è concluso il 23 gennaio 2021 il corso di Fundraising di Andrea Romboli, nell’ambito del Progetto Regionale Vastese Inclusivo nell’Alto Vastese, organizzato dalla Pmi services che cura tutta la progettazione, con la collaborazione di Aiccon. C'è stata la partecipazione delle associazioni di volontariato coinvolte nel progetto e dei paesi dell’Alto Vastese. Due step formativi, il 9 e il 23 gennaio 2021, per capire cos’è il Fundraising e quali sono le strategie giuste per realizzarlo.

Il docente ha posto l’attenzione sulla nostra epoca caratterizzata dall’incertezza, e sul concetto di sostenibilità anche nel terzo settore. E’ indispensabile per chi si occupa di volontariato comunicare bene, porre attenzione su quello che si fa, ma anche a come lo si spiega. La cosa importante è partire sempre dal bisogno e riuscire a creare legami di reciprocità. Ogni donazione diventa autentica non solo quando si dona all’altro, ma quando in un dono fatto c’è anche un dono accolto. Il terzo millennio spinge quindi il volontariato ad una più ampia azione di coinvolgimento ma anche di programmazione. Senza strategia si logora l’associazione.

Le donazioni non ci sono più solo per motivi filantropici. E’ indispensabile riuscire a coinvolgere l’altro in una relazione di reciprocità e le aziende possono essere sicuramente un soggetto con cui il volontariato deve iniziare a dialogare, per evidenziare il punto essenziale dell’associazione, il suo valore sociale, la sua capacità di fare del bene. Molte sono le esperienze italiane in cui il volontariato diventa partner strategico perché sempre di più oggi le aziende hanno bisogno del terzo settore per fare la differenza. Il volontariato ha oggi un compito importante quindi, quello di contaminare il mondo dell’impresa, attivando valore. Il docente ha poi illustrato le strategie importanti per la campagna del 5 x 1000 e per la raccolta fondi di progetti.

Tutta l’attività formativa è stata molto apprezzata dai partecipanti, perché ha aperto un mondo nuovo di opportunità che va assolutamente preso in considerazione per poter fare del bene nel territorio, sempre meglio.