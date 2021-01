Affluenza alta a San Salvo per lo screening per Coronavirus

Nella data del 23 gennaio 2021, a San Salvo, nello screening per Coronavirus risultano effettuati 3247 tamponi, 3 hanno avuto esito positivo e 5 esito dubbio.

Soddisfacente la partecipazione da parte della popolazione, che fino dall’apertura si è messa in fila disciplinatamente per l’esecuzione del test, finalizzato a identificare e isolare eventuali asintomatici positivi evitando la diffusione del contagio. Al fine di confermare l’esito del tampone rapido, la Asl Lanciano Vasto Chieti sottopone al controllo con tampone molecolare tradizionale tutti i positivi e per ognuno di questi altri nove tra familiari e contatti; inoltre un controllo sarà effettuato a campione su altre cento persone risultate negative.

L’adesione già alta registrata alla prima giornata è motivo di gratificazione per il Sindaco, Tiziana Magnacca, che ha mobilitato persone e mezzi per organizzare la campagna, la cui valenza è proporzionale alla partecipazione popolare: più persone vengono testate e più la comunità è protetta dal contagio.