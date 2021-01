Grazie al Progetto Cast Unich presto in Abruzzo un test per predire gravità sintomi

Il Center for Advanced Studies and Technology (Cast) dell'Università "d'Annunzio" di Chieti, in prima linea nella lotta al Covid-19, in particolare con l'attività del laboratorio di Genetica molecolare, sta lavorando su un test prognostico in grado di predire in che direzione andrà l'infezione da coronavirus in un paziente e, soprattutto, se il soggetto rischia di raggiungere la fase acuta, che potrebbe rivelarsi fatale. Tre gli aspetti del progetto: il sequenziamento del genoma del virus, la ricerca e lo studio degli anticorpi nei pazienti e il test prognostico, attività, quest'ultima, che dovrebbe partire nelle prossime settimane.

Il direttore del laboratorio, Liborio Stuppia spiega che si tratta di un test che consentirà di dire in che direzione andrà l'infezione in termini clinici. “E' uno studio sui marcatori linfocitari del paziente che permette di predire la cosiddetta tempesta citochimica, cioè la fase acuta della patologia che può rivelarsi fatale"