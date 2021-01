Atto vandalico alla piccola pesca locale

Il Consorzio Vivere Vasto Marina esprime massima Solidarietà di fronte all'atto vandalico accaduto questa notte al cuore della piccola pesca locale.

“Abbiamo più volte segnalato la necessità di maggiore sicurezza per l'area prospiciente la Sirenetta, molto frequentata. Ribadiamo l'importanza ed il sostegno per gli operatori della piccola pesca, attori quotidiani della tradizione Vastese, affinché atti come questi non si ripetano più”, dice il presidente del Consorzio Piergiorgio Molino.