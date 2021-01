Monteodorisio il borgo dei centenari

Non è da tutti arrivare a spegnere 100 candeline, a Monteodorisio a pochi giorni di distanza festeggiamenti per Adelia Galante e Antonio Scardapane entrambe centenari. “Due giornate speciali, che seppur in un momento particolare come quello che stiamo attraversando, meritano di essere celebrate” ha detto il Sindaco, Catia Di Fabio che ha fatto visita ad entrambi con l’omaggio di un mazzo di fiori e una targa ricordo per celebrare questo importante traguardo a nome di tutta la comunità.

"È un vero piacere per il nostro paese festeggiare il compleanno di questi due cittadini, due autentiche querce secolari, con radici profonde e con rami così forti da abbracciare tutta la nostra comunità. Ho voluto porgere a entrambi, a nome della Amministrazione Comunale, i calorosi e sentiti. Auguri di buon compleanno da parte della intera cittadinanza".