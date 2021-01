Ospite del Caffè letterario della domenica Mara Cristofaro

Domenica 24 gennaio, alle ore 15 e in diretta Instagram sarà ospite nel "Caffè letterario della domenica " di Chiara Iacovitti , la scrittrice Mara Cristofaro, che presenterà il suo ultimo libro : "Il paese è piccolo, la gente parla" un romanzo sul revenge porn che mette in evidenza la tematica attualissima della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. È diventato reato in Italia solo nel 2019.

Nel libro in un piccolo paese di provincia cominciano a girare in rete video pornografici di una ragazza con perfetti sconosciuti adescati sul web. Sarà proprio la rete che la condannerà senza pietà e sarà la furia del web a condurla ad una fine tragica ed inevitabile.