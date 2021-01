"Patrick Zaki diventi cittadino onorario di Vasto"

Ricorreranno a breve, il 7 febbraio 2021, i 12 mesi di detenzione preventiva di Patrick Zaki.

Mesi di prigionia ingiustificata, per un ragazzo asmatico che si trova nel carcere di Tora in Egitto, dove una guardia carceraria è già morta di Covid19 e come denunciato da Amnesty International c’è il pericolo che il virus si diffonda.

Qualche giorno fa, con l’udienza prevista per il 17 gennaio, la detenzione preventiva è stata rinnovata per l’ennesima volta. Patrick non è italiano ma è come se lo fosse. La sua vita, prima dell’arresto, era qui insieme ai suoi affetti e ai suoi studi. E così dovrebbe essere riconosciuto, almeno simbolicamente.

Per questo abbiamo inviato alle forze di maggioranza del Consiglio Comunale di Vasto una mozione per chiedere che il Comune conferisca a Zaki la cittadinanza onoraria, esprima solidarietà all’Università di Bologna e Granada e si impegni a continuare a chiedere nelle sedi istituzionali il suo rilascio.

Amr Abdelwahab, uno degli amici di Patrick che più si sta spendendo per la sua liberazione, ha scritto: «La paura più grande per una persona in carcere è quella di essere dimenticata». Per questo le Istituzioni hanno la responsabilità di tenere alta l’attenzione per alimentare la speranza.

Il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki sia un presidio di libertà non solo per lui ma per tutte e tutti, e per ogni diritto calpestato.

Francesco del Viscio Articolo Uno Vasto

Andrea Benedetti Possibile Vasto