Il Festival della Scienza Ad/ventura 2021 è in arrivo

Sabato 23 gennaio è la data d’inizio del nuovo Festival della Scienza Ad/ventura 2021, organizzato dal Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto. Quest’anno la parola chiave sarà χάος, metafora centrale del nostro secolo, condizione fondamentale dell’uomo contemporaneo e, ancora di più, dell’uomo del futuro, caos in tutte le sue forme. I vari eventi organizzati avranno l’obiettivo di mostrare cosa si cela dietro al meraviglioso meccanismo della visione e dietro all’elaborazione delle immagini da parte del cervello, i segreti della luce, e molto altro in una dimensione multidisciplinare, con conferenze on line, mostre, laboratori, live streaming, progetti, Piazza Dante.

Sabato 23 è previsto l’incontro inaugurale. Alle 10,30 il Festival inizia con la presenza del Dirigente Scolastico del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto, Maria Grazia Angelini, la Direttrice Scientifica del Festival Ad/ventura, Rosa Lo Sasso, il Sindaco di Vasto, Francesco Menna e il Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Antonella Tozza.

Dalle 10.50 alle 12, ci sarà una tavola rotonda dal titolo “I Mille Volti del Caos, unitarietà del sapere attraverso l’interdisciplinarità, con la presenza di Alessandro Vizzarri alla conduzione, con la presenza di tanti esperti: Giammaria de Paulis, Mario Cimini, Pasquale Colamartino e Gianni Oliva.

Sono previsti molti appuntamenti: da lunedì 25 a sabato 30 gennaio 2021 dalle ore 10:10 alle ore 12:10, per partecipare è indispensabile la prenotazione. Un ricco programma con proposte scientifiche di altissima qualità, presentate e spiegate da professionisti del settore in modo informale, puntuale e brillante. Sono previsti laboratori in live streaming dalle 10,10 alle 12 dal 25 al 30 gennaio: “Kaleidokaos”

Per ulteriori dettagli e prenotazioni sull’accesso all’attività consultate il sito del Festival della Scienza Ad/Ventura cliccando sul link.