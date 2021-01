Open Day on line alla Scuola “G. Spataro” venerdì 22 gennaio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Per tutti i genitori ancora incerti sull’iscrizione alla scuola dell’Infanzia e primaria, l’istituto Comprensivo Spataro Paolucci di Vasto organizza un nuovo Open Day Venerdì 22 gennaio 2021. Alle ore 16 l’OPEN DAY Infanzia “Spataro” collegandosi con questo link:

https://meet.google.com/udp-kpbg-wcd

Alle ore 17, sempre di Venerdì 22 gennaio è previsto l’OPEN DAY Primaria «Spataro» collegandosi con questo link: https://meet.google.com/wri-nxjr-cxg

Sarà un’occasione per conoscere meglio le peculiarità della scuola e incontrare il Dirigente Scolastico prof.ssa Sandra Di Gregorio e i docenti.

Si ricorda che le iscrizioni on line per la scuola primaria scadranno il 25 gennaio 2021.

Si informa che viste le numerose richieste gli uffici dell'IC 1 "SPATARO-PAOLUCCI" DI VASTO da mercoledì 20 a venerdì 22 Gennaio 2021 gli uffici di segreteria saranno aperti (su appuntamento) per le iscrizioni dalle 15:30 alle 17:30. La Segreteria dell’Istituto è ubicata in Via Madonna dell’Asilo, 35 a VASTO Tel/Fax: 0873 367353, www.ic1vasto.edu.it

Vi aspettiamo!