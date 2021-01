Pino Cavuoti è il nuovo Priore della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone

Dopo la votazione del direttivo del 15 gennaio, si è arrivati oggi all’elezione del nuovo Priore della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone: Pino Cavuoti.

“Auguri al carissimo Pino Cavuoti per la sua elezione a Priore della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone. Buon cammino al nuovo Consiglio Direttivo e all'intera comunità confraternale!” E’ l’augurio che inviano il Presidente Antonio D'Annunzio, il Segretario Nicola Della Gatta e i Priori delle Confraternite Vastesi

Pino Cavuoti succede a Massimo Stivaletta che lascia l’incarico dopo dieci anni di Priore. Lo statuto della Confraternita della Sacra Spina stabilisce che non si possa restare nel direttivo per più di due mandati consecutivi. Stivaletta è riuscito in questi anni a far crescere la Confraternita che al servizio della parrocchia di Santa Maria Maggiore nell’impegno è presente “con gesti di carità verso le persone bisognose divenendo parola incarnata”, contribuendo al culto nella costante formazione cristiana, confortata dalla guida spirituale del parroco e assistente don Domenico Spagnoli.

A Pino Cavuoti , al nuovo direttivo e a tutta la confraternita i migliori auguri, la città di Vasto ha bisogno della vostra testimonianza, del vostro slancio solidale verso i più fragili, del vostro spirito di fraterna carità.