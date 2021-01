La Cartolibreria Universal compie 75 anni di attività

“Era il 19 gennaio 1946 quando Cesario Vicoli, chiamato affettuosamente Cesarino, apriva nel giorno del suo 23° compleanno l'attività al civico 4 di Corso Palizzi.

Forse non tutti lo sanno, ma il nome "Universal" deriva dal fatto che, in realtà, Cesarino non fu da solo, aveva infatti intrapreso quell'avventura insieme ad altri tre soci, da qui il nome ad indicare la collegialità delle decisioni e della divisione del lavoro. Quelli erano anni durissimi, la Seconda guerra mondiale era terminata da pochi mesi ed il Piano Marshall, pur con tutte le sue ambiguità ed opportunismi, era ancora lontano da venire. Ben presto, dunque gli altri tre soci decisero di prendere la via degli Oceani migrando tra l'America e l'Australia, non dopo aver venduto le loro quote a Cesarino che, da lì a poco, si sarebbe avvalso del prezioso, costante e insostituibile aiuto della moglie Linda.

Venticinque anni più tardi Cesarino e Linda trasferirono i locali, ampliandoli notevolmente, in Corso Italia 40 e vent'anni più tardi, siamo dunque nel 1991, la coppia, insieme ai figli Ezio e Maurizio, inaugurò i locali al civico 34 facendo dell'Universal una delle Cartolibrerie più grandi d'Abruzzo.

Da quel freddo gennaio del 1946 sono trascorsi 75 anni. 75 anni ancora ben portati grazie anche all'affetto e al calore della propria gentile clientela.

Auguri Universal, Auguri papà che oggi avresti compiuto 98 anni.”

Magda, Ezio e Maurizio Vicoli