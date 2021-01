Insieme con un Cuore di Donna martedì 19 Gennaio in diretta alle 16,30

Si chiama “Insieme con un Cuore di Donna” il primo di otto incontri per la Prevenzione cura delle malattie cardiovascolari femminili, organizzata dal Gemelli Molise, martedì 19 gennaio 2021 alle ore 16,30 nel sito o nella pagina facebook di Gemelli Molise.

In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore, soprattutto dopo la menopausa. Queste patologie interessano ogni anno circa 150mila donne, anche se in età più avanzata degli uomini: tra i 50 e i 60 anni per lei tra i 40 e i 50 anni per lui. Non solo. Dopo i 60 anni il 30% dei casi di infarto riguarda una donna e la percentuale cresce con l'aumentare dell'età.

“Insieme in salute” è un percorso di conoscenza sui temi della salute, con l’obiettivo di favorire l'empowerment della popolazione. Con questa iniziativa si vuole offrire un luogo di incontro tra cittadini, associazioni ed esperti dove potersi confrontare sui temi di salute, primo passo per favorire la consapevolezza sul tema della prevenzione. Il progetto è strutturato in una serie di eventi Webinar in cui verranno approfondite tematiche sociali e di salute.

E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di lavori di “Insieme in Salute”, promosso da Gemelli Molise con il patrocinio della Regione Molise, la Provincia e il Comune di Campobasso e l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ordine Professionale degli Avvocati, dei Giornalisti, dei Consulenti del Lavoro, la Caritas Diocesana, l’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Sono partner di “Insieme in salute” anche la Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e la Fonte del Benessere Resort. Autorevoli rappresentanti del mondo dello Sport: Comitato Paraolimpico, Figc, Magnolia Basket.

Collaborano al progetto numerose associazioni di volontariato, coordinate dal Centro Servizi per il Volontariato CSV Molise: Admo, Aic, Amici della Cattolica, Ail, Avis, Unitalsi, il Cuore delle Donne, Iris, LILT e Lions Club. Il CSV Molise ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, che hanno risposto con grande entusiasmo.