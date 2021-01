Inglese e Progettazione del verde, nuovi corsi al Progetto Giovani Vasto

Nelle prossime settimane partiranno altri due corsi promossi dal Progetto Giovani: “Corso base di Inglese - English Speaking Course for Beginners” e “Progettazione del Verde - Lo Sviluppo Sostenibile e i suoi Ambiti”. La durata complessiva è di venti ore e saranno rivolti a coloro che rientrano nella fascia di età compresa tra i 16 e i 30 anni.

Per quanto riguarda il corso di inglese la data di inizio è il 26 gennaio alle ore 16.30 e sarà tenuto dalla prof.ssa Maura Trivelli mentre quello relativo allo sviluppo sostenibile inizierà il 3 febbraio alle ore 16 con la dott.ssa Nunzia Di Tullio.

“L’obiettivo del corso di inglese - dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - che riproponiamo dopo il successo delle precedenti esperienze, è lo studio e la pratica nel mondo reale e nella quotidianità per la crescita personale e professionale dei partecipanti in cui la comunicazione è fondamentale nel confronto con la società contemporanea.

Lo studio e la progettazione green – prosegue l’assessore - sono materie sempre più attenzionate soprattutto in questo momento storico in cui si parla molto di sviluppo sostenibile. Per questo la conoscenza dell’argomento è importante per incidere, con il contributo di tutti, sulla qualità della nostra vita, presente e futura. Le ragazze ed i ragazzi potranno sviluppare ambiti di intervento sulla gestione di parchi e giardini, sul recupero e la riqualificazione delle aree dismesse e preesistenti approfondendo le diverse specie della flora adeguate ai luoghi ed i fattori di rischio.

Con il Progetto Giovani, - conclude l’assessore - ancora una volta, proviamo ad offrire opportunità per le nuove generazioni, a titolo gratuito, da investire nello studio, nel lavoro e nelle passioni personali”.