| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ultimo giorno della settimana dedicata al Giubileo 2021. Questo anno le celebrazioni si sono svolte nella suggestiva Chiesa di Santa Filomena, in quanto la Chiesa di Sant'Antonio in San Pietro è chiusa a causa di lavori strutturali. Le celebrazioni di ieri sera e di questa giornata invece, si sono svolte e si concluderanno in serata nella Contrattedrale di San Giuseppe.

Per i fedeli che volessero ricevere l'indulgenza plenaria c'è ancora tempo con la messa conclusiva alle ore 18,00. Oltre alla celebrazione eucaristica, sarà necessario accostarsi al sacramento della riconciliazione, partecipare al Sacrificio Eucaristico, proclamare la professione di fede e pregare secondo le intenzioni del Papa: Padre nostro, Ave Maria e Gloria.