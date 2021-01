Open Day 2021-2022 Scuola Cattolica Paritaria “Madonna dell’Asilo”

Non potendo accogliervi all’interno del nostro Istituto, i nostri alunni della classe V hanno pensato di condurvi alla scoperta delle nostre linee educative, della nostra organizzazione e dei nostri progetti didattici attraverso un video da loro progettato e realizzato.

La nostra scuola rimarrà, comunque, a disposizione per tutto il mese di gennaio, previo appuntamento, per colloqui conoscitivi ed esplicativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00, e il sabato dalle ore 8:00 alle 12:00.

Per fissare i colloqui è possibile contattare la segreteria dalle ore 8:00 alle ore 18:00 chiamando il 335.483196 o inviando una mail a madonnadellasilo@libero.it

Gli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto sono: il nido, la sezione Primavera, la sez. 0-6 a metodo Montessori, la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e il Doposcuola “Matita verde”.

L’offerta formativa è, da sempre, centrata sulla crescita educativa, sociale e culturale di ogni singolo alunno.

La specifica identità del nostro Istituto, facente riferimento ai valori cristiani nello svolgimento delle attività didattiche, dà particolare rilievo alla centralità del bambino, quindi all’accoglienza e alla crescita armonica nelle sue diverse dimensioni: relazionali, emotive, di apprendimento e spirituali. Inoltre, pone una grande attenzione nell’offrire opportunità diverse ai giovani alunni, tese a sviluppare la personalità di ciascuno e a favorire le scoperte di quelle attitudini e predisposizioni che rendono ciascuno meravigliosamente unico.

Una scuola che si apre al proprio territorio e prepara ad essere “figli del mondo” attraverso attenti e studiati progetti educativi.

La consapevolezza che il Bambino è “Maestro Spirituale” che può indirizzare gli esseri adulti a una nuova e più giusta vita sociale, educandolo secondo natura e alla vita, in tutta la sua globalità, chiave del metodo della sezione Montessori 0-6 anni che pone l’accento sul crescere bambini forti sì, ma flessibili, sicuri di sé e capaci di adattarsi alle circostanze che mutano. “Aiutami a fare da solo” riassume emblematicamente l’obiettivo del metodo. “Raccontami una fiaba” è il filo conduttore della progettazione didattica a ispirazione montessoriana dell’anno scolastico 2020-2021, attraverso cui trasmettere consapevolezza e modelli da tenere come riferimento in varie occasioni.

Il credere che “Il bambino non è un vaso da riempire… ma un fuoco da accendere”, chiave della progettazione della Sezione Primavera, attraverso il percorso “Tra mille bolle blu…scopro giocando” dove il bambino non è solo persona portatrice di bisogni ma di interessi ed è un individuo competente ed attivo al quale si riconoscono, fin dalla nascita, capacità e desiderio di apprendere e di comunicare.

L’importanza centrale e cardinale del benessere del bambino, che avviene attraverso l’imparare vivendo in un contesto basato sull’empatia e sulla salute emotiva, relazionale e affettiva. Cuore del progetto didattico della Scuola dell’Infanzia “Insieme…stiamo bene”, alla scoperta delle proprie emozioni, dell’ambiente e del proprio corpo.

La certezza che la conoscenza della lingua inglese dia una spinta maggiore a divenire cittadini del mondo, attraverso l’insegnamento di docenti altamente specializzati. A tal proposito nella scuola dell’Infanzia, quest’anno, è stato introdotto un progetto integrativo di lingua inglese che attinge direttamente dai metodi di apprendimento più innovativi provenienti da oltre oceano, basati sul concetto del gioco come strumento dominante per l’apprendimento.

Il trasformare gli spazi aperti in aule capaci di arricchire l’animo e la conoscenza, complice il grande parco e i molteplici spazi all'aperto presenti in struttura. I nostri alunni sperimentano la possibilità di svolgere, insieme ai loro maestri, le lezioni immersi nella natura, condizioni atmosferiche permettendo. Hanno anche avuto l’opportunità di svolgerle in spiaggia e sui trabocchi, attraverso la partecipazione al progetto "InSabbiaMenti - a scuola sotto l'ombrellone" del Consorzio Vivere Vasto Marina, in collaborazione con l'azienda Vastarredo e con il patrocino del Comune del Vasto.

L’attenzione al “Pianeta” che ci ospita in collaborazione con Legambiente, attraverso diverse uscite didattiche e laboratori in loco. L’avvicinare i nostri bambini a temi importanti come l’inquinamento, il riscaldamento globale e una sana e corretta alimentazione.

Il proiettarsi e vivere interscambi culturali con altri Paesi, dando la possibilità agli nostri alunni di vivere diverse realtà scolastiche europee attraverso i Progetti Erasmus.

La riscoperta dello sport come palestra necessaria di Vita, che un inverno fa ha condotto i nostri bambini alla scoperta delle nostre montagne da piccoli sciatori. Accompagnati dagli insegnanti e da alcuni genitori hanno preso lezioni di sci con maestri altamente qualificati.

La conoscenza del nostro territorio e della sua storia, per scoprire e capire il passato e poter salvaguardare e tramandare una cultura antica: “chiave di volta” per poter comprendere a pieno il nostro presente. Infatti, quest’anno abbiamo inserito, in via sperimentale, nel nostro curriculum scolastico, una nuova e accattivante materia “La didattica del territorio”; un progetto educativo che ha lo scopo di far conoscere, approfondire e scoprire ai nostri alunni aspetti singolari di luoghi a noi vicini, ciò che li caratterizza e le loro evoluzioni nel corso della storia. Nello specifico le classi IV e V hanno viaggiato nel tempo, ripercorrendo la storia dei tratturi, le antiche strade che hanno segnato l’anima, la storia, la cultura, le tradizioni e l’economia della nostra regione: L’Abruzzo. Da questo percorso è nato un video da loro realizzato: “Sulle tracce dei pastori: per riscoprire l’antica tradizione della transumanza”.

La musica come chiave di volta per l’ascolto e la conoscenza di se stessi attraverso la bravura di insegnanti specializzati.

E dulcis in fundo, con la certezza che la lettura salverà il mondo: “Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio la guerra. Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza vorrei mettermi a vendere sai cosa? La speranza.” (Gianni Rodari), la nostra scuola porta avanti progetti di lettura in collaborazione con scrittori e librai altamente qualificati per far nascere nei bambini il desiderio di leggere per diventare uomini liberi.

Inoltre, il nostro Istituto, sempre attento a tutte le esigenze che riguardano la sfera didattica, restituisce un’offerta mirata attraverso il doposcuola Matita Verde, creato su misura di bambino e ragazzo, come supporto allo studio e come centro specializzato per bisogni educativi speciali, attivo tutti i giorni, con servizio di mensa e studio.