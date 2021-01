Sinergia Asl-Carabinieri per i tamponi 'drive through' a Vasto

Una postazione “Drive Through”, per effettuare tamponi Covid restando a bordo dell’auto, viene attivata a partire da oggi, giovedì 14 gennaio, dalla Asl a Vasto, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, nell’ambito dell’operazione Igea, disposta dal Ministero della Difesa con il Ministero della Salute, che vede tutte le Forze Armate a supporto della Sanità locale.

L’iniziativa, in Abruzzo, è stata avviata in stretta collaborazione con l’assessorato regionale alla Sanità, che ha richiesto la permanenza dei dispositivi sanitari dell’Arma dei Carabinieri già allocati presso il DTD di L’Aquila-Bazzano.

L’area dedicata è stata individuata dalla Direzione Sanitaria della Asl Lanciano Vasto Chieti insieme alla Sezione Sanità del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise in Via Don Lorenzo Milani alle spalle del PalaBCC di via dei Conti Ricci.

Per accedere ai punti drive e sottoporsi al tampone orofaringeo è necessaria la richiesta del medico di famiglia che la inserisce nella piattaforma dedicata

della Asl; a seguito di questo passaggio la Asl convoca l’utente dando appuntamento con data e orario. Il servizio “Drive Through” di Vasto, che resterà attivo fino a cessata esigenza, funzionerà dalle 8.30 alle 13.30.

L’apertura della postazione è finalizzata a dare una risposta alle sempre maggiore richiesta dell’utenza e quindi ad estendere l’opera di prevenzione sul territorio contribuendo a decongestionare le Asl impegnate da quasi un anno nella gestione della situazione pandemica. L’iniziativa è stata intrapresa in stretta

sinergia tra i Carabinieri, che forniscono il personale medico-infermieristico, e l’Azienda Sanitaria della Provincia di Chieti che mette a disposizione operatori sanitari di supporto. L’organizzazione logistica è stata curata con il necessario e tempestivo contributo del Comune di Vasto e della Protezione Civile.