A Perth è venuto a mancare Nicola D'Annunzio, fondatore della Bacigalupo a Vasto

E' venuto a mancare in Australia, a Perth, dove era emigrato dal lontano 1951, Nicola D’Annunzio, artefice della fondazione – nel 1949 – della squadra di calcio della Bacigalupo a Vasto, che qualche anno fa ha legato il suo nome, con una fusione, al Vasto Marina. Aveva 91 anni.

Nel 2019, nell'appuntamento celebrativo dei 70 anni di fondazione della Bacigalupo, si era collegato in diretta messenger da Perth all'incontro organizzato presso la Sala comunale Aldo Moro agli ex Palazzi Scolastici, tra i quali presenti Tony Giammarinaro, giocatore e poi allenatore che di Valerio Bacigalupo, portiere del Torino tra le vittime della tragedia di Superga al quale intitolata la squadra, fu giovanissimo compagno.

Nel 2009, rientrato con la famiglia a Vasto, aveva partecipato ad una ‘rimpatriata’ con le ‘vecchie glorie’ della Bacigalupo, incontrando i dirigenti dell’epoca, evidenziando, ancora una volta, tutto il suo amore per la squadra e la sua città di origine.

Seppur a distanza non aveva mai smesso di seguire le vicende dell'amata Bacigalupo facendo sempre sentire vivo il suo affetto ed il suo interesse tramite i collegamenti via Facebook in particolare.

Alla famiglia D'Annunzio, in particolare al fratello, poeta dialettale Fernando, le condoglianze della nostra redazione.