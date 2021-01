Covid-19, screening di massa a Vasto nell'area del PalaBCC

Partirà a breve lo screening di massa per l'individuazione del Covid-19 a Vasto, in un'area adiacente il PalaBCC, palazzetto dello sport di via dei Conti Ricci.

Lo comunica il sindaco Francesco Menna che parla di un'intensificazione degli incontri per definire gli aspetti organizzativi con l'interessamento della Prefettura di Chieti.

"Mi preme ringraziare le forze dell'ordine, la Protezione Civile, la Asl, il comando della Polizia Municipale e l'assessore Luigi Marcello. A breve saranno comunicati giorni e modalità per eseguire i tamponi", scrive Menna in una sua nota.