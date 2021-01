Nasce il Comitato Civico Ambientalista di San Salvo

E’ stato formato un Comitato Civico Ambientalista apartitico e laico a San Salvo. A promuovere l’iniziativa: Giancarlo Cilli Marisa D'Alfonso Donatello D'Alberto Mariangela De Nigris Lorella Gattone Cecilia Palese, con la finalità di dare voce ai tanti che nutrono perplessità e attenzioni alle tematiche ambientali di tutela e conservazione della Natura, tutela del paesaggio, tutela e salvaguardia del verde urbano, diminuzione dell’inquinamento e dei rifiuti, sostegno e diffusione delle energie alternative rinnovabili, sostegno alle biodiversità, tutela del mondo animale, tutela della salute.

“Attendiamo con ansia di conoscere il Regolamento per la gestione del verde pubblico e privato (punto all'ordine del giorno del consiglio comunale del 30 dicembre e rinviato a data da destinarsi) auspicando la partecipazione delle associazioni ambientaliste in merito.” Dicono in una nota i promotori. “Inoltre, mentre aspettiamo da vent'anni il Parco della Costa Teatina, intendiamo sostenere il Coordinamento Tutela delle Vie Verdi d'Abruzzo - TU Vi.V.A. che è riuscito a sollecitare lo stop da parte della Regione alla Provincia di Chieti nell'intento di trasformare la Via Verde in un danno ambientale, paesaggistico ed urbanistico a servizio di pochi privati, in netto contrasto con i vincoli della legge regionale 5/2007 che destina le aree "a verde".

Anche noi riteniamo fondamentale la partecipazione dei cittadini, per una pianificazione che rispetti i valori naturalistici, paesaggistici e dei beni culturali dei luoghi e i vincoli esistenti.”

La Foce, Forum Civico Ecologista di Vasto accoglie con grande entusiasmo salutiamo con piacere la nascita del Comitato civico ambientalista di San Salvo. “Un Comitato necessario e importante, un presidio a controllo del territorio e delle sue ricchezze ambientali e naturali nonché a difesa della salute della cittadinanza. Siamo molto felici della nascita di questo nuovo gruppo, con l'auspicio di vedere nascere sempre di più la consapevolezza ambientalista ed ecologista. Siamo sicuri di una proficua collaborazione e, anzi, progetti comuni a difesa territoriale sono già in corso. Auguriamo lunga vita al Comitato di San Salvo!”

Informazioni adesioni al Comitato Civico Ambientalista di San Salvo si possono richiedere tramite email: forumcivicosansalvo@virgilio.it