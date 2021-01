Da lunedì 11 nella Radiologia di Vasto viene ripristinato lo screening neonatale

Nel percorso di normalizzazione del lavoro no covid, la dr.ssa Maria Amato, direttore della Radiologia dell’Ospedale “San Pio” di Vasto, informa che è stato avviato nuovamente il lunedì mattina l'ambulatorio ecografico per lo screening neonatale per la displasia dell'anca ed ecografia reni e vie urinarie, a cui si accede con prenotazione dal Cup con impegnativa del pediatra e regolarizzazione della stessa.

Tra un esame e l'altro verrà osservato l'intervallo di un quarto d'ora, come da disposizioni, per il ricambio dell'aria, l’igienizzazione delle sonde e il cambio dei dispositivi di protezione del medico esecutore.

“L'ecografia dell'anca si esegue alla nascita dopo il rilievo del segno di Ortolani o per il rilievo di asimmetria delle pliche della coscia (i rotolini) nel corso della visita del pediatra, e per screening di prevenzione della displasia dell'anca tra il 3°e 5° mese, intervallo di comparsa del nucleo di ossificazione della testa femorale. -Continua Maria Amato- L'ecografia renale si fa alla nascita quando in corso di ecografia in gravidanza si siano rilevate anomalie dei reni oppure l'aumento o la differente dimensione del sistema escretore (calici, bacinetto, uretere). Nel corso dei primi mesi in genere associato all'eco anca come screening delle malattie del rene.

È particolarmente bello per me poter riavviare un servizio di questo tipo, che porta in sé speranza, gioia, grazia tipiche di quanto ruota intorno alla nascita e per il peso che può avere una diagnosi precoce. Non per l'eccellenza ma per la normalizzazione. E speriamo bene.”