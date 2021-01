Scuola: D'Annuntiis, il trasporto pubblico locale pronto per la ripartenza

A meno di stravolgimenti dell’ultim’ora da parte del Governo nazionale, l’Abruzzo è pronto a ripartire con la didattica in presenza al 50% e riempimento autobus al 50%, con 120 pullman in più e 417 corse aggiuntive.

Il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, dichiara che è stata realizzata una fitta attività di organizzazione del servizio di trasporto pubblico, attraverso quotidiani tavoli tecnici per permettere di riportare i ragazzi nelle scuole in tutta sicurezza. I parametri sui quali si è tarata tutta l’attività organizzativa sono quelli della presenza al 75%, così da essere sufficientemente pronti anche nel momento in cui il governo permetterà un rientro maggiore di studenti nelle classi.

Insieme, nei tavoli istituiti e coordinati dai Prefetti, la Regione, le azieinde di gestione del trasporto pubblico locale abruzzese, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, i responsabili degli uffici provinciali e i Dirigenti Scolastici, hanno compreso le difficoltà e condiviso le attività per la ripartenza delle scuole superiori.