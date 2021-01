"Ai cittadini non interessano discussioni tra partiti e veti incrociati tra vecchie logiche e nuovi rancori"

"La città sta ancora aspettando un'alternativa seria e credibile a chi fino ad oggi ha amministrato Vasto senza riuscire a dare risposte concrete".

E' quanto afferma Marco di Michele Marisi, già segretario cittadino di Fratelli d'Italia, che nei mesi scorsi aveva espressamente manifestato la sua intenzione di poter concorrere all'individuazione del candidato sindaco di riferimento della coalizione di centrodestra in vista delle prossime comunali a Vasto.

"In questo momento storico più che mai - evidenzia -, non bisogna perdersi in logiche di spartizione tra partiti, occorre dimostrare la maturità di saper prendere decisioni per generare una nuova ripresa economica, prodigarsi per il sostegno sociale e immaginare una visione di città proiettata al futuro. Occorre ricucire quel che questo momento difficile ha spezzato nella Comunità vastese.

Ai cittadini - rimarca - non interessano le discussioni tra partiti, veti incrociati frutti di vecchie logiche e nuovi rancori. Ai Vastesi, di origine e di adozione, interessa una alternativa forte con un nome, un cognome ed una squadra capace e credibile.

Abbiamo il compito - conclude di Michele Marisi - di costruire il futuro delle prossime generazioni, non si può perdere tempo".