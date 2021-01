Un premio giornalistico nel ricordo di Giuseppe Catania

"Apprendo con profonda tristezza e dispiacere - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna- della scomparsa del Cavaliere Giuseppe Catania affettuosamente chiamato da tutti Peppino.

Decano della stampa vastese. Galantuomo e persona corretta. Catania è stato il punto di riferimento per il rispetto delle regole. Uomo che ha dato un contributo fondamentale e prezioso alla crescita e alla modernizzazione della nostra città e del nostro territorio, attraverso il diritto d'informazione. E' importante per Vasto ricordarlo, ma soprattutto lavorare all'istituzione di un Premio del giornalismo a lui intitolato per ricordare la sua figura.

Alla famiglia le più sentite condoglianze".