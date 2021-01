“Vasto nel Presepe, la Natività declinata al Vastese”, i vincitori

La Pro Loco “Città del Vasto” comunica i vincitori secondo la giuria popolare del concorso/mostra presepiale "VASTO NEL PRESEPE La Natività declinata al vastese" - Terza edizione 2020 (on-line)

Sono stati circa 4000 i visitatori nel Canale Youtube “Vasto nel presepe”, un numero, dice la Pro Loco , che ha superato previsioni, considerato che questa è la nostra prima esperienza per un Concorso/Mostra presepiale on-line. La chiusura della votazione è avvenuta alle ore 16:00 del 6 gennaio. Questo è il responso della giuria popolare:

Sezione B - Scuole, Associazioni, e/o gruppi:

Primo classificato - Presepe n. 2 (Gruppo) - Serena Giuliani ed Elisabeth Gagetta;

Secondo classificato - Presepe n. 1 Scuola dell'Infanzia San Lorenzo.

Sezione C - Singoli, hobbisti e famiglie

Primo Classificato - Presepe n. 6 – Marco D’Addario;

Secondo classificato - Presepe n. 3 – Giacinto Fioravante;

Terzo classificato - Presepe n. 8 – Rosaria Tascione.

Sezione D - Parrocchie – Presepi allestiti nelle chiese

Primo classificato - Presepe n. 1 – Chiesa Santa Maria Maggiore

Per il giudizio della Giuria Tecnica, la Pro Loco vorrebbe comunicare l’elenco dei vincitori in occasione della premiazione in presenza, se non sarà possibile sarà comunicato l'esito della votazione unitamente alle informazioni relative alle modalità per il ritiro dei premi.