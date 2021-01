Il centrodestra unito per la scelta del "miglior candidato sindaco"

Ieri sera si è tenuta la prima riunione del nuovo anno 2021 del tavolo permanente del centrodestra e dei movimenti civici della città del Vasto, hanno preso parte ai lavori oltre che i consiglieri comunali tutti i coordinatori cittadini dei partiti, FdI, Lega, Udc, Fondazione Dc, F.I.

I lavori si sono svolti in un clima di massima collaborazione e di disponibilità, tutti i partecipanti hanno ritenuto fondamentale, positivo e prioritaria la condivisione di un tavolo comune di lavoro che raccolga le specificità di ciascuna lista e movimento per poi fare sintesi e presentare alla città un unico e sottoscritto programma amministrativo e il miglior candidato Sindaco che sarà scelto in maniera condivisa, collegiale e partecipata.

Il tavolo permanente tornerà a riunirsi con l'obiettivo di accertare definitivamente le modalità operative necessarie per portare avanti gli obiettivi comuni.