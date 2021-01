Ciro Confessore nuovo presidente dell'Associazione Arma Aeronautica Abruzzo

A fine 2020 il Presidente dell'Associazione Arma Aeronautica Vasto Lgt. Cav. Uff. Ciro Confessore è stato eletto presidente regionale Abruzzo dell'Associazione.

Sempre alla guida della sezione di Vasto, Confessore in più coordinerà le attività di interesse regionale delle sezioni d'Abruzzo di concerto con la Presidenza Nazionale. Un riconoscimento importante per Vasto, anche per il buon lavoro svolto in questi anni a beneficio di giovani studenti che attraverso attività locali e in enti AM e dell'industria aeronautica dislocati in tutta Italia, sono entrati a contatto con l'ampio ventaglio di materie e professioni dell'aerospazio, risorsa strategica di comunicazione e di ricchezza economica, occupazionale e sociale che l'AM valorizza, tutela e difende, oggi anche affrontando nuove sfide negli ambiti spazio, cibernetico, droni, ipersonico, robotica.

Appena eletto, Confessore ha evidenziato come questo riconoscimento poggi le basi sull'impegno di tutti i soci e sulla collaborazione delle autorità e di dirigenti e professori di scuole di Vasto come Mattioli, Mattei e Palizzi che hanno sempre accolto con entusiasmo le attività AAA per contribuire alla formazione culturale e umana degli studenti. Ringraziamenti particolari Confessore li ha riservati al suo predecessore di sezione M.llo CTA Oreste De Rosa che ridiede forte impulso a Vasto, al suo predecessore regionale Col. Pil. Sergio Di Nardo per la sua responsabilità e il lavoro di squadra, alla PN AAA e all'AM per la fiducia e la disponibilità.



Breve sintesi attività d'aggiornamento culturale realizzata da AAA Vasto:

DOVE: Stormi 32° Amendola, 36° Gioia del Colle, 72° Frosinone, 60° Guidonia, 70° Latina, 6° Ghedi, 31° Ciampino, 4° Grosseto, 61° Galatina, 15° Cervia, 9° Grazzanise, 46° Brigata Aerea Pisa, 313° Gruppo Rivolto, Centro Sperimentale Volo Pratica di Mare, Scuola Aerocooperazione Guidonia, Accademia Aeronautica Pozzuoli, Palazzo Aeronautica Roma, Casa Aviatore Roma, 133a Squadriglia San Giovanni Teatino, Agenzia Spaziale Italiana Roma, Leonardo Company Divisione Velivoli Varese, Il Volo Festival Scienza Ad/ventura Vasto, Aeronautica e Astronautica stato arte e professioni future Vasto, Frecce Tricolori aeroporto Pescara, esposizioni Vigna di Valle, Rimini, Due Carrare, Somma Lombardo.

FUNZIONI STUDIATE: operazioni forze aeree, di supporto e speciali, proiezione e protezione, ricerca e soccorso, ISTAER, meteorologia, geotopografia, controllo spazio aereo, sperimentazioni, software, ingegneria e medicina aerospaziale, amministrazione, avionica, comando e controllo, comunicazioni, infrastrutture, aerocooperazione, accademia, centro selezione, brevetti pilota d'aeroplano e militare, ipersonico, astronautica, storia aeronautica.

CARATTERISTICHE AM: elevata operatività, gestione scenari complessi/dinamici, addestramento continuo, tecnologie avanzate, cyber security, motivazione, condivisione idee, innovazione, flessibilità/rapido adattamento, progettualità, integrazione interforze, ricerca e soccorso, trasporto sanitario, pilotaggio remoto, ricerca aerospaziale, logistica avanzata, meteorologia, potere aereo, sorveglianza, consapevolezza situazionale, difesa aerea.



(Segreteria AAA Vasto)