Il formato Abissine rigate de La Molisana non piace a tutti

Non sempre le scelte di un’azienda leader in Italia come il pastificio “La Molisana” appaiono giuste. Nell’occhio del ciclone in questi giorni è andato il formato di pasta dal nome “Abissine rigate”, dal sapore littorio, che ricorda momenti tragici per l’Italia.

Niccolò Vecchia, conduttore del programma C’è di Buono su Radio Popolare, in un commento riportato da la Repubblica, evidenzia che nella descrizione del prodotto sul sito dell’azienda veniva usato un linguaggio celebrativo del passato coloniale e fascista.

«Per chi conosce la storia della famiglia titolare del Pastificio La Molisana - ha detto all'Ansa Michele Petraroia dell'Anpi Molise - non possono sorgere incomprensioni su un tema così delicato. I nazifascisti ritirandosi da Campobasso - ha ricordato - distrussero la loro azienda e il capostipite della famiglia Ferro partecipava alle sottoscrizioni della Festa de L'Unità. In tutti i casi è opportuno che La Molisana chiarisca, se necessario anche in modo più fermo, la propria totale estraneità ad ogni riferimento col fascismo».

L’azienda La Molisana si scusa sulla propria pagina Facebook” Ci scusiamo per il riferimento riguardante i formati di pasta Abissine rigate e Tripoline che hanno rievocato in maniera inaccettabile una pagina drammatica della nostra storia. Cancellare l’errore non è possibile, ci stiamo già impegnando a revisionare i nomi e i contenuti dei formati in questione attingendo alla loro forma naturale”.