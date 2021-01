Una nuova area sportiva per il quartiere Ciccarone e gli alunni della scuola “Gabriele Rossetti”

Sono stati stanziati 10 mila euro per cofinanziare il progetto di riqualificazione dell’area esterna della scuola “Gabriele Rossetti” con la realizzazione di un campo sportivo polivalente. L’Amministrazione Comunale si era impegnata a concedere le somme residuali rispetto ai 19.227,00 euro ricavati dall’Istituto comprensivo mediante donazioni delle famiglie degli alunni e di cittadini, attraverso la grande iniziativa benefica dello scorso 2 giugno 2019: "Rossetti incanto".

A breve verrà realizzata, all’interno del cortile del plesso della Scuola Secondaria di primo grado “Rossetti” una bellissima area sportiva a servizio di tutto il quartiere Ciccarone.

“Si tratta – hanno evidenziato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore alle Politiche scolastiche, Anna Bosco - di un primo intervento che consentirà di usufruire di un campo polivalente per calcio a cinque e pallavolo auspicabilmente entro la prossima primavera. Lo stesso è stato concepito nell'intento che possa essere utilizzato non solo dagli alunni ma che diventi un punto di riferimento per il quartiere. Questo sarà il primo di una serie di interventi tra quelli previsti per il progetto “La scuola giardino” ideato dagli studenti della scuola Rossetti, già vincitore di un premio Cresco Award di ANCI con il Comune. Ringraziamo per questo progetto di service learning gli studenti ed in particolare le professoresse Rosalba Felice e Rosanna Valentini, che per prime hanno presentato questo progetto all'Amministrazione, il presidente del Consiglio d’Istituto Angelo Marzella, la libera confraternita degli artisti e quanti hanno contribuito con il loro supporto economico alla realizzazione di questo progetto."