Pennetta: “Situazione drammatica al San Francesco”

L’Avv. Angela Pennetta di fronte al quinto decesso nella Rsa del San Francesco di Vasto Marina, sottolinea la situazione drammatica: “Si rischia la cancellazione di una generazione.

A fronte di ciò il silenzio assordante, proprio come la morte, non solo del direttore generale, dell’assessore alla sanità ma anche dei consiglieri di minoranza del comune di Vasto e del comitato pro ospedale. La Rsa San Francesco va immediatamente aiutata mandando personale qualificato e con la apertura indispensabile del drive-in. La classe politica tutta deve fare quadrato per la difesa del territorio e dei nostri anziani che lo rappresentano appieno”.