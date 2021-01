Visita Pastorale dell’arcivescovo Bruno Forte alla Parrocchia di San Marco

E’ prevista per Domenica 10 gennaio 2021 la Visita Pastorale dell’Arcivescovo Mons. Padre Bruno nella nostra Parrocchia di San Marco Evangelista, per incontrare ed incoraggiare il suo popolo indicando ancora una volta il Volto di Gesù, consolazione e forza in questo tempo di pandemia.

Alle ore 10 ci sarà l’incontro con l’Assemblea Parrocchiale in dialogo con il Vescovo e alle 11, la Santa messa, dopo il Vescovo incontrerà i bambini e i ragazzi del Catechismo.

Come ha ricordato Padre Bruno, per la comunità che la riceve, la Visita è un evento di grazia che riflette in qualche misura quella specialissima visita con la quale il “supremo pastore” (1Pt 5,4) e guardiano delle nostre anime, Gesù Cristo, ha visitato e redento il suo popolo (cf. Lc 1, 68)”. In un momento di prova come quello della pandemia che stiamo vivendo, l’evento aggiunge valore a valore: ci aiuta a rimanere saldi nella fede e a non cedere allo sconforto. La salute del corpo, infatti, é un bene che tutti vogliamo tutelare, ma dobbiamo preoccuparci anche della salute dell’anima. E’ una preziosa opportunità di crescita nella comunione ecclesiale, intesa come generosa disposizione interiore alla valorizzazione dei tanti carismi e ministeri presenti nella nostra Chiesa, ad una rinnovata capacità di collaborazione pastorale tra il Vescovo, i presbiteri, i religiosi e le religiose e tutti i fedeli laici.