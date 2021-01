Al via il restyling per la pista ciclabile di Vasto Marina

Nei giorni scorsi sono stati affidati i lavori per la sistemazione della pista ciclabile di Vasto Marina. Il progetto è stato predisposto dagli uffici Lavori Pubblici e Mobilità sostenibile con il supporto amministrativo dell’ufficio Turismo. Gli interventi saranno realizzati dalla ditta Edil Tracchia per una somma di circa 39.500,00 Euro.

Nello specifico per il Lungomare Duca degli Abruzzi è prevista la sistemazione della staccionata, il ripristino del colore verde e la segnaletica orizzontale. Per il tratto che confina con l’Area Sic e il percorso pedonale verranno sistemate le parti eccessivamente ammalorate e sarà realizzata la segnaletica orizzontale.

La pista ciclabile è da sempre molto frequentata da cittadini e turisti - spiegano il Sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore con delega alla Mobilità sostenibile, Paola Cianci - e in questi anni abbiamo investito molto per migliorarla installando l’illuminazione lungo il percorso pedonale e ciclabile per garantire la sicurezza dei fruitori. Al termine di una programmazione incentrata sulla valorizzazione di questa infrastruttura - concludono Menna e Cianci - il suo restyling è conseguenza naturale per chi come noi ha avuto da sempre una grande attenzione per Vasto marina.