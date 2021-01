Consigliere Bocchino: interventi economici nel 2021 per il Territorio

Con la finanziaria regionale 2021, sono stati disposti interventi economici importanti in favore di Comuni e Associazioni non profit per un totale di 200.000,00 euro che si sommano ai 150.000,0 euro di una precedente legge approvata in Consiglio regionale. A comunicarlo è la consigliera regionale Sabrina Bocchino.

“In particolare, grazie al mio impegno i Comuni di Vasto, Pollutri, Fresagrandinaria, Torino di Sangro e San Giovanni Lipioni, potranno realizzare nel 2021 opere pubbliche e migliorare i servizi alla comunità per circa 155.000,00 euro. La Asl Lanciano-Vasto-Chieti, inoltre, avrà a disposizione 40 mila euro per la Casa del Parto presso l’ Ospedale San Pio di Vasto. Mentre la Croce Rossa, l’APS Asperger Abruzzo e Horizon Onlus e altre associazioni avranno a disposizione somme per circa 50.000,00 euro per finanziare progetti sociali.

A Vasto, nello specifico, ho prestato attenzione alle istanze della comunità parrocchiale Santa Maria del Sabato Santo, con un finanziamento di 50.000,00 euro per la realizzazione degli impianti sportivi adiacenti la parrocchia. 70.000,00 mila euro sono stati destinati al Consorzio Vivere Vasto Marina per il progetto di realizzare dell’attesa rotatoria, ed altri 30.000,00 euro per il rifacimento della villetta dei bimbi in via Ciccarone.

Un contributo importante è stato previsto anche alle associazioni AssoVasto e il Consorzio Vasto in Centro perché il mondo dell’impresa e del commercio possa investire per promuovere il rilancio dei settori in crisi.”