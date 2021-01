Festival della Scienza 2021 Xàos …dal Caos al Cosmos, 22esima edizione dal 25 al 30 gennaio

E’ Vasto ad aprire la staffetta tra le manifestazioni italiane che ospiteranno eventi in onore di Dante. Il 2021 è infatti il settecentario della morte del sommo poeta e sono 41 i festival in tutt’Italia, uniti da un progetto condiviso #Piazza Dante, #Festivalinrete.

Il Festival della Scienza, quest’anno alla 22esima edizione, promossa dal Polo Liceale Mattioli, dal dirigente Scolastico prof.ssa Maria Grazia Angelini e dalla Direttrice Scientifica prof.ssa Rosa Lo Sasso, con il coinvolgimento attivo dei ragazzi dal 25 al 30 gennaio, vuole promuovere letture, approfondimenti sui rapporti tra Dante e l’esoterismo, ma anche collegamenti con Cern e con i laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso. La parola chiave dell’edizione 2021 sarà χάος, metafora centrale del nostro secolo, condizione fondamentale dell’uomo contemporaneo e, ancora di più, dell’uomo del futuro.

Quest’anno l’attenzione su Dante coinvolgerà in un viaggio geografico e culturale tutte le regioni italiane, toccando le grandi città e i piccoli centri, per testimoniare l'amore del nostro Paese per la straordinaria opera di Dante Alighieri, in un racconto tutto italiano che animerà le piazze e che sarà fruibile anche attraverso il sito web dedicato, una piazza virtuale in cui contenuti multimediali daranno la possibilità a tutti di vivere le iniziative realizzate via via dai Festival, letterari, di narrativa e di poesia, ma anche scientifici, di saggistica, di giornalismo culturale e di costume: ciascuno proporrà all'interno della propria programmazione 2021 uno o più eventi dedicati a Dante.

A partire dalla fine di gennaio con il Festival della Scienza di Vasto fino a novembre con BookCity di Milano e Scrittorincittà di Cuneo, "Piazza Dante.

Ecco i compagni di questo viaggio;

Festival della Scienza Ad/ventura Vasto

(25-31 gennaio 2021, Vasto)

I Boreali - Nordic festival

(febbraio 2021, Milano)

Libri Come - Festa del Libro e della Lettura

(25-28 marzo 2021, Roma)

Incroci di civiltà

(anteprima aprile 2021, Venezia)

Festa di Scienza e Filosofia

(22-25 aprile 2021, Foligno)

ScrittuRa Festival

(20-30 maggio 2021, Ravenna)

Urbino e le città del libro

(21-23 maggio 2021, Urbino)

Una marina di libri

(giugno 2021, Palermo)

La città dei lettori

(3-6 giugno 2021, Firenze)

Procida Racconta

(9-13 giugno 2021, Procida)

A Tutto Volume - Libri in Festa a Ragusa

(10-13 giugno 2021, Ragusa)

Parole Spalancate

(10-19 giugno 2021, Genova)

TRAME.festival

(16-20 giugno 2021, Lamezia Terme)

TAOBUK taormina book festival

(17-21 giugno 2021, Taormina)

Salerno Letteratura Festival

(19-26 giugno 2021, Salerno)

Caffeina

(giugno-luglio 2021, Viterbo)

La Milanesiana. Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

(giugno-luglio 2021, Milano)

Festival letterario L'Isola delle Storie

(1-4 luglio 2021, Gavoi)

Festival Dantesco

alla Basilica di Massenzio (8-27 luglio 2021, Roma)

UlisseFest

(luglio 2021, Rimini)

John Fante Festival "Il dio di mio padre"

(19-22 agosto 2021, Torricella Peligna)

La luna e i calanchi (20-25 agosto 2021, Aliano)

Festival della Mente

(3-5 settembre2021, Sarzana)

Festivaletteratura

(8-12 settembre 2021, Mantova)

con-vivere Carrara festival

(9-12 settembre 2021, Carrara)

pordenonelegge.it - Festa del libro con gli autori

(15-19 settembre 2021, Pordenone)

Dialoghi Di Trani

(15-19 settembre 2021, Trani)

Festival della Filosofia

(17-19 settembre 2021, Modena)

Festival del Medioevo

(22-26 settembre 2021, Gubbio)

Torino Spiritualità

(23-26 settembre 2021, Torino)

Women's Fiction Festival

(23-26 settembre 2021, Matera)

Lector in Fabula (settembre-dicembre 2021, Conversano)

BergamoScienza

(2-17 ottobre 2021, Bergamo)

Festival Tuttestorie della Letteratura per ragazzi

(14-20 ottobre2021, Cagliari)

Festival della Scienza Tornei-amo

(21 ottobre-1 novembre 2021, Genova)

Poietika

(ottobre 2021, Campobasso)

Festival del giornalismo culturale

(ottobre 2021, Pesaro-Urbino)

Umbrialibri

(ottobre 2021, Perugia)

FLA - Festival di Libri e Altrecose

(11-14 novembre 2021, Pescara)

BookCity Milano

(17-21 novembre 2021, Milano)

scrittorincittà

(17-21 novembre 2021, Cuneo)

#Dante2021 #FestivalInRete